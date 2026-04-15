В Рязанской области ИП не использовал сельхозучастки по назначению и лишился их

В сентябре 2024 года после внеплановой документарной проверки установили, что индивидуальный предприниматель более трех лет не использовал по назначению два сельхозучастка общей площадью 12,3 га в Рязанском районе. Собственника оштрафовали по части 2 статьи 8.7 и части 2 статьи 8.8 КоАП. Кроме того, его обязали устранить нарушения до 24 ноября 2024 года. Однако ИП не сделал этого. Материалы дела передавали в региональное министерство имущественных и земельных отношений, которое подало иск в Арбитражный суд. 26 марта 2026 года земельные участки изъяли у собственника.

Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

