В Рязанской области диспансеризацию прошли 760 тысяч человек за год

В Рязанской области в 2025 году диспансеризацию прошли 760 тысяч человек. По сравнению с 2022 годом показатель вырос почти в два раза — тогда обследование прошли около 390 тысяч жителей. В ходе диспансеризации выявили около 65 тысяч новых случаев заболеваний. В основном это болезни сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет и новообразования.

В ведомстве отметили, что ранняя диагностика позволяет своевременно начать лечение и снизить риски осложнений.