В Рязани восстановили электроснабжение после отключения

В Рязани в 17:03 восстановили электроснабжение после аварийного отключения. Ранее, в 12:20, из-за повреждения кабельных линий без света остались жители ряда улиц, в том числе Быстрецкой, Кальной, Запрудной, а также микрорайона Соколовка и станции Лесок. Специалисты провели работы по устранению повреждения, после чего подачу электроэнергии полностью восстановили.

По вопросам электроснабжения жители могут обратиться по телефону: 55-01-12.