Пара рязанцев попалась за подменой товара в местном ПВЗ

Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань». Уточняется, что это произошло в пункте выдачи на улице Есенина. По словам очевидцев, они, зайдя в примерочную, подложили старый фильтр в набор с новыми. «Обязательно проверяйте товар, они могут быть не единственными „сообразительными“», — отметили в сообщении.

