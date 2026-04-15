В Рязани объявили поиски очевидцев ДТП на Северной окружной

ДТП произошло 16 марта 2026 года, примерно в 20:25. Отмечается, что водитель, личность которого не установлена, создал помеху для движения автомобилю «Пежо». За рулем находилась женщина. Она не справилась с управлением и врезалась в металлическое ограждение. У «Пежо» оторвало колесо, которое повредило двигающийся в попутном направлении «Хендай». В результате ДТП водитель «Пежо» получила травмы. Всех, кто владеет какой-либо информацией о ДТП, личности водителя и транспортном средстве, попросили обращаться по адресу: улица Лесная, дом № 28, кабинет 211. Телефоны для связи: +7 (4912) 29-95-86, 29-76-68.

