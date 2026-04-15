В Рязани месяц текла канализация, течь устранили, но вонючие лужи остались

По словам рязанца, потоп начался в конце февраля 2026 года. На придомовой территории дома № 3 по переулку Войкова образовалась обширная лужа неочищенных стоков. Жители вынуждены обходить грязь, которая разносится по тротуарам, газонам и детским площадкам.

В центре Рязани месяц текла канализация, прорыв устранили, но вонючие стоки остались. Об этом РЗН. Инфо рассказал местный житель.

«Круглосуточно воняет. Стоит резкий неприятный запах около домов. И это в центре города», — описал проблему местный житель.

Течь устранили спустя месяц, однако последствия аварии устранены не были. На месте осталась стоячая вода, ил и загрязнения, которые до сих пор не убраны.

15 апреля Управление ЖКХ администрации Рязани ответило на обращение [есть в распоряжении редакции РЗН. Инфо]. В документе основной причиной засоров назвали «низкую культуру пользования системой водоотведения абонентами».

В ответе подчеркивается, что все заявки на устранение засоров выполняются. Последнюю работу по прочистке наружной канализации по адресу провели 1 апреля 2026 года. Из документа следует, что на текущий момент система водоотведения функционирует в штатном режиме, «излив стоков на рельеф отсутствует».

В телефонном разговоре с Роспотребнадзором рязанцу сообщили, что вопрос не входит в компетенцию ведомства. На горячей линии прокуратуры по ЖКХ пояснили, что могут лишь зарегистрировать обращение.

Между тем житель, обратившийся в редакцию, заявил, что даже если течь устранена, последствия загрязнения — грязь, запах, антисанитария — остались на месте и требуют уборки.