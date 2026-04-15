В России предложили ввести скидку 50% на оплату ЖКУ за участие в субботниках

С соответствующим предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, передало 15 апреля ТАСС. По его мнению, мера позволит поощрить жителей за участие в благоустройстве и повысить их вовлеченность в содержание домов и дворов. Предполагается, что 50-процентная скидка будет действовать три месяца. Отмечается, что участие может подтверждаться управляющими компаниями, ТСЖ или органами местного самоуправления. Соответствующее предложение направлено министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину.

В России за участие в субботниках предложили ввести скидку 50% на плату за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме. С соответствующим предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, передало 15 апреля ТАСС.

По его мнению, мера позволит поощрить жителей за участие в благоустройстве и повысить их вовлеченность в содержание домов и дворов. Предполагается, что 50-процентная скидка будет действовать три месяца.

Отмечается, что участие может подтверждаться управляющими компаниями, ТСЖ или органами местного самоуправления.

Соответствующее предложение направлено министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину.