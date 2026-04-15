В России разработали первый ГОСТ традиционной русской кухни

В России разработан первый ГОСТ традиционной русской кухни, который содержит рекомендации по технологии приготовления хвороста и маковника. Об этом сообщает РИА Новости. Согласно проекту, тесто для хвороста готовится из пшеничной муки, растительного масла и сахарной пудры. В качестве дополнительных ингредиентов допускаются яйца, молоко или сметана, сливочное масло, а также крепкие спиртные напитки, такие как ром, водка или коньяк. Готовое тесто раскатывается, нарезается в виде фигурок или полосок и жарится во фритюре до хрустящего состояния. Перед подачей хворост посыпают сахарной пудрой. Что касается маковника, то он определяется как кондитерское изделие, приготовленное из макового семени, уваренного с медом и отформованного в виде небольших лепешек или пластинок. При этом возможно использование медово-сахарного сиропа вместо меда.

Фото: РИА Новости.