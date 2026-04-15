В России предложили запрещать коррупционерам возвращаться на госслужбу

Генпрокурор России Александр Гуцан предложил запретить повторное поступление на госслужбу чиновников, уволенных по коррупционным основаниям. По его словам, сейчас в законодательстве нет прямого запрета на возвращение таких лиц в систему власти. Он добавил, что прокуроры регулярно пресекают попытки чиновников уйти от ответственности, увольняясь по собственному желанию. В результате суды изменили формулировку увольнения на «утрату доверия» для 300 человек.

Всего за год выявили около 150 тысяч нарушений, к ответственности привлекли 70 тысяч человек, возбуждено 3,7 тысячи уголовных дел.