В России предложили увеличивать размер пошлины за каждый новый развод в два раза

В России, несмотря на акцент на укрепление института семьи и традиционных ценностей, наблюдается рост числа разводов. Об этом сообщил общественный деятель Вадим Попов, передает «Абзац».

Он предложил внести изменения в законодательство, которые бы увеличивали размер пошлины за развод с каждым новым случаем.

По словам эксперта, многие россияне не осознают всей ответственности, связанной с расторжением брака, и используют свое право на развод слишком легко. Попов считает, что введение прогрессивной шкалы пошлин, при которой сумма за развод удваивалась бы при каждом новом случае, могло бы побудить людей более серьезно относиться к этому решению.

Он отметил, что такая мера не только повысит ответственность граждан, но и окажет положительное влияние на бюджет страны. При этом Попов подчеркнул, что новое правило не должно касаться случаев, когда развод является необходимостью, таких как семейное насилие или измены.