В России начали готовить врачей по здоровому долголетию

В России появились врачи по направлению «здоровое долголетие». Об этом РИА Новости сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, первые 260 специалистов уже прошли обучение, однако официально новый статус им пока не присвоен.

Также в стране начинается развитие сети центров здорового долголетия.

К концу 2026 года такие центры планируется открыть минимум в каждом регионе России.