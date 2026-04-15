В областной Думе рассмотрели вопросы приведения в нормативное состояние региональной и местной дорожной сети

В региональном парламенте на заседании в среду, 15 апреля, состоялся «правительственный час» на тему: «О приведении в нормативное состояние региональной и местной дорожной сети в Рязанской области». Информацию депутатам представили министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Антонина Черских и первый заместитель главы администрации города Рязани Дмитрий Лощинин.

Антонина Черских сосредоточила внимание на основных аспектах дорожной деятельности. Она сообщила, что сформирована единая шестилетняя программа, которая рассчитана до 2031 года и учитывает все источники финансирования. В приоритетный список объектов на текущий год вошли школьные и туристические маршруты, подъезды к социально значимым объектам, въездные трассы, ведущие в регион, и магистрали с высокой интенсивностью движения. В целом запланировано отремонтировать 26 участков дорог протяженностью 119 километров. Также глава ведомства рассказала о ходе строительства нового моста через Оку. В настоящее время готовность объекта составляет 21%, завершение работ планируется в 2029 году.

Первый заместитель главы городской администрации Дмитрий Лощинин отметил, что на 2026 год в Рязани запланирован капитальный ремонт 3 участков дорог, текущий ремонт 9 участков, на 3 участках автодорог планируется замена верхнего слоя покрытия. В областном центре будет построена новая дорога от Паркового проспекта до детского сада. В 2026 году ямочный ремонт улично-дорожной сети проводит МБУ «Дирекция благоустройства города». С начала года уже отремонтировано 195 участков. Также будет продолжен ремонт отдельных участков «картами».

В рамках «правительственного часа» депутаты задали докладчикам свои вопросы. В частности, депутат Владимир Рожков отметил, что с 1 апреля 2026 года вступил в силу новый ГОСТ в отношении дорожного покрытия. Парламентарий попросил уточнить, чем он отличается от прежнего. Антонина Черских сообщила, что данный ГОСТ предусматривает новые требования к испытаниям битума и более тщательный контроль за его качеством. Нововведения учитываются региональным министерством при заключении контрактов.

Депутат Михаил Давыдов поинтересовался применением новых подходов к ремонту дорожного полотна. Руководитель минтранса пояснила, что в последние годы внедряются такие экономичные и долговечные технологии как ресайклинг и устройство органоминеральной смеси. Они позволяют использовать вторичное сырьё, снижать затраты на ремонт, а также повышать прочность и срок службы покрытия.

Вопрос обустройства съездов с отремонтированных дорог поднял председатель областной Думы Аркадий Фомин.

«Мы часто сталкиваемся с тем, что дорогу отремонтировали, а съезды к социальным объектам остались в прежнем виде. А если полотно дороги приподняли, то и вовсе усугубили проблему, делая съезд небезопасным. В данном вопросе необходим комплексный подход и четкое взаимодействие министерства и муниципальных властей на стадии подготовки проектной документации», — отметил он.

Председатель областной Думы акцентировал внимание на организации работ при проведении ямочного ремонта.

«Необходимо синхронизировать этапы работ. Недопустимы случаи, когда на дорогах вырезаются ямы и неделями стоят открытые. Ремонтные работы не должны создавать неудобства гражданам», — подчеркнул Аркадий Фомин.

Спикер регионального парламента предложил прописать в нормативных документах временные рамки для подрядчиков. Предложение будет учтено при подготовке постановления по итогам «правительственного часа». Аркадий Фомин также напомнил, что объемы финансирования отрасли возрастают, и призвал большее внимание уделять вопросам повышения эффективности и качества.

Также в ходе обсуждения было отмечено, что парламентарии продолжат вести депутатский контроль на дорожных объектах. В ближайшее время представители областной Думы Юлия Феоктистова и Владимир Материкин проинспектируют участок автодороги Шацк — Тамбов, где подрядчик затягивает сроки проведения работ.