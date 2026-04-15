В Минздраве РФ предупредили аллергиков о раннем старте цветения березы

В Минздраве России предупредили людей с аллергией о том, что цветение березы начнется раньше, чем ожидалось. Об этом пишет Интерфакс.

Отмечается, что обычно пик цветения этого дерева приходится на начало мая, но в этом году он может начаться уже в конце апреля из-за теплой погоды.

Врачи советуют аллергикам быть осторожными и минимизировать время на улице в солнечные и безветренные дни. Рекомендуется использовать специальные средства для защиты от пыльцы и строго следовать назначениям лечащего врача.

Чтобы снизить контакт с пыльцой, аллергикам советуют держать окна закрытыми, использовать кондиционеры с фильтрами и после прогулок принимать душ и менять одежду. Лекарства должны назначаться только врачом, в зависимости от тяжести симптомов.