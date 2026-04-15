В МЧС прокомментировали пожар в частном доме в Рязани

Пожар произошел в частном доме на улице Татарской в среду, 15 апреля. На тушение выезжали 5 единиц техники и 15 человек личного состава. В 15:48 пожар локализовали, в 15:50 — открытый огонь ликвидировали. В результате происшествия пострадавших и погибших нет. Ранее появились кадры с места происшествия.

В МЧС прокомментировали пожар в частном доме в Рязани. Информацию РЗН. инфо предоставили в пресс-службе ведомства.

