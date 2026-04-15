В массовом ДТП в Рязанской области пострадали трое

ДТП произошло 14 апреля, примерно в 11:00, на 87-м километре автодороги «Рязань-Пронск-Скопин». По предварительной информации ГАИ, 64-летний рязанец, управляя «Рено», столкнулся с двигающимся в попутном направлении автомобилем ГАЗ-2705, за рулем которого был 38-летний скопинец. Затем «Газель» врезалась в «Киа» с 70-летним жителем Москвы. Водители «Рено» и «Киа» госпитализированы. Также в медучреждение доставили 65-летнюю пассажирку второго авто.

В массовом ДТП в Скопинском районе пострадали трое. Об этом сообщили в соцсетях ГАИ по региону.

ДТП произошло 14 апреля, примерно в 11:00, на 87-м километре автодороги «Рязань-Пронск-Скопин».

По предварительной информации ГАИ, 64-летний рязанец, управляя «Рено», столкнулся с двигающимся в попутном направлении автомобилем ГАЗ-2705, за рулем которого был 38-летний скопинец. Затем «Газель» врезалась в «Киа» с 70-летним жителем Москвы.

Водители «Рено» и «Киа» госпитализированы. Также в медучреждение доставили 65-летнюю пассажирку второго авто.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.