В Кремль опровергли слухи о запретах на VPN-сервисы в России

В России не ожидается введения запретов или ответственности за использование VPN-сервисов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге. Он отметил, что в настоящее время нет информации о планах по введению дополнительных ограничений на использование VPN. Песков рекомендовал обращаться в Министерство связи и Роскомнадзор для получения более подробной информации по этому вопросу.

