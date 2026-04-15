В Клепиковском районе 16 и 17 апреля отключат свет

В Клепиковском районе 16 и 17 апреля запланировано отключение электроэнергии. Ограничения связаны с плановыми работами ЦУС «Рязаньэнерго» и будут действовать с 09:00 до 17:00. 16 апреля без света останутся: село Стружаны, деревни Пансурово, Зубово, Андроново и село Бусаево. 17 апреля отключение коснется деревни Взвоз.