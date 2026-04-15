В Ижевске насмерть сбили пенсионерку
Отмечается, что 21-летний молодой человек на скорости 120 км/ч сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу. По данным канала, водитель двигался на красный сигнал светофора.
В Ижевске насмерть сбили пенсионерку. Об этом сообщили в Telegram-канале «ЧП/Россия».
Фото и видео: Telegram-канал «ЧП/Россия».