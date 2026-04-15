В Госдуме предложили включить препараты от мигрени в систему ОМС

В Госдуме обсуждается возможность расширения доступа к лечению мигрени для граждан. Депутат от ЛДПР Каплан Панеш отметил, что современные препараты для лечения мигрени остаются недоступными для многих россиян из-за их высокой стоимости и отсутствия в системе государственной поддержки, передает Life.ru.

По словам Панеша, от мигрени страдает около 15% населения, и в случае хронической формы заболевания человек может потерять трудоспособность. Он подчеркнул, что это является значимым социально-экономическим фактором, который влияет на производительность труда и качество жизни миллионов людей.

Депутат предложил включить эффективные препараты для лечения мигрени в программу высокозатратных нозологий, а также определить критерии для бесплатного лечения. Кроме того, он призвал провести всероссийское исследование распространенности этого заболевания, чтобы лучше понять масштаб проблемы и разработать меры по ее решению.