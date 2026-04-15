В Госдуме предложили продлевать срок льготной оплаты штрафа на время оспаривания

Депутаты Госдумы от фракции «Новые Люди» предложили изменить правила оплаты автомобильных штрафов. Об этом пишет РИА Новости. Они хотят, чтобы срок льготной оплаты продлевался или приостанавливался на время, пока человек обжалует штраф. Это предложение было направлено министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву. Депутаты считают, что если жалоба на штраф подана вовремя, то право на скидку должно сохраняться до тех пор, пока не будет принято решение по этой жалобе. После этого начнется новый срок для оплаты штрафа. Авторы инициативы уверены, что такие изменения сделают процесс обжалования штрафов более справедливым и понятным.

Депутаты Госдумы от фракции «Новые Люди» предложили изменить правила оплаты автомобильных штрафов. Об этом пишет РИА Новости.

Они хотят, чтобы срок льготной оплаты продлевался или приостанавливался на время, пока человек обжалует штраф. Это предложение было направлено министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.

Депутаты считают, что если жалоба на штраф подана вовремя, то право на скидку должно сохраняться до тех пор, пока не будет принято решение по этой жалобе. После этого начнется новый срок для оплаты штрафа.

Авторы инициативы уверены, что такие изменения сделают процесс обжалования штрафов более справедливым и понятным.