В двух микрорайонах Рязани 18 апреля бесплатно привьют кошек и собак от бешенства

В целях профилактики бешенства 18 апреля в двух микрорайонах Рязани пройдет бесплатная вакцинация домашних животных. Об этом сообщили на странице «Дягилево ВКонтакте».

С 8:30 до 10:00 привить питомцев можно в Дягилеве у дома № 117 по улице Коняева (возле магазина «Пятерочка»). С 10:30 до 11:30 — в Мервине на улице Советской, у остановки у сквера «Уголок счастья».