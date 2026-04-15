В ДТП в Пензенской области погибли младенец и еще двое детей

Всего в аварии погибли четверо: 30-летняя женщина-водитель и трое детей. Младшему из них — мальчику — не было и года. Еще один мальчик родился в 2021 году, а девочка — в 2016-м. Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.

В ДТП в Пензенской области погибли младенец и еще двое детей. Об этом сообщило издание РЕН ТВ со ссылкой на Госавтоинспекцию по региону.

Фото: соцсети.