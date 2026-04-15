SuperJob: рязанцы назвали ДМС, обучение и бесплатное питание главными пунктами компенсационного пакета мечты

В топ-3 вошли полис ДМС (43%), обучение за счет компании (37%) и бесплатное питание или компенсация на еду (23%). Также в пятерке — доплаты к отпускным и компенсация аренды жилья (по 20%). Женщины чаще выбирают ДМС и оплату спортклуба, мужчины — компенсацию питания и аренды. Молодежь до 25 лет ценит обучение и скидки, а респонденты старше 45 лет — бесплатное питание и дополнительные дни отпуска. Чем выше зарплата, тем больше интереса к компенсации аренды, льготной ипотеке и служебному транспорту.

Специалисты SuperJob опросили рязанцев и выяснил, каким они хотели бы видеть идеальный компенсационный пакет. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

