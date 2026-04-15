Суд взыскал с бывшего чиновника более 392 тысячи рублей за взятку

В Сасовском районе суд удовлетворил иск прокурора о возврате денег, полученных в виде взятки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области. Суд рассмотрел дело бывшего сотрудника бюджетного учреждения, который был признан виновным в получении взятки и подделке документов. Он получил деньги как лично, так и через посредника. Суд постановил, что бывший работник должен вернуть более 392 тысяч рублей в пользу государства. Прокуратура будет следить за тем, чтобы это решение было выполнено.

