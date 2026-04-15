Средняя стоимость набора для шашлыка в России в 2026 году составила около 5 000 рублей

В эту сумму вошли мясо, мангал, шампуры, уголь и средства для розжига. Готовое маринованное мясо стоит в среднем 668 рублей, шампуры — 513 рублей, мангал — 3067 рублей, уголь — 325 рублей, розжиг — 412 рублей. Из-за холодной погоды и Страстной недели сезон пикников в 2026 году начался позже, чем год назад, поэтому продажи снизились.