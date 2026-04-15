Специалисты спрогнозировали на Земле 18-19 апреля геомагнитные возмущения

Серия возмущений магнитного поля Земли ожидается 18-19 апреля в результате воздействия корональной дыры на Солнце. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. По информации специалистов, на выходных любители полярных сияний смогут насладиться этим природным явлением, однако те, кто связывает изменения космической погоды с самочувствием, могут столкнуться с некоторыми неудобствами. В то же время, эксперты подчеркивают, что в целом продолжается период «космического затишья».

Серия возмущений магнитного поля Земли ожидается 18-19 апреля в результате воздействия корональной дыры на Солнце. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По информации специалистов, на выходных любители полярных сияний смогут насладиться этим природным явлением, однако те, кто связывает изменения космической погоды с самочувствием, могут столкнуться с некоторыми неудобствами.

В то же время, эксперты подчеркивают, что в целом продолжается период «космического затишья».