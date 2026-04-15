Школьница из Рязани вышла в финал Всероссийской олимпиады по литературе
Ученица 11 класса школы № 72 Валерия Челнокова представит Рязанскую область на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Школьница успешно прошла все отборочные этапы и вошла в число сильнейших участников среди старшеклассников страны.
Ученица 11 класса школы № 72 Валерия Челнокова представит Рязанскую область на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Об этом сообщили в министерстве образования Рязанской области.
Школьница успешно прошла все отборочные этапы и вошла в число сильнейших участников среди старшеклассников страны.
В подготовке Валерии помогала наставник Ирина Золотова.
Заключительный этап олимпиады проводит Минпросвещения России в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».
Фото: министерство образования Рязанской области.