Рязанского фермера оштрафовали на 2 000 рублей за срыв проверки Россельхознадзора

Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства Хохловой З. Н. Россельхознадзор проводил плановую проверку соблюдения правил работы с пестицидами и агрохимикатами. Предприниматель должна была явиться 29 января 2026 года в 10:00, но на проверку не пришла, представителя не направила и документы не предоставила.

За воспрепятствование законной деятельности ведомство возбудило административное дело. Мировой суд признал Хохлову виновной статье «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного контроля (надзора), должностного лица органа муниципального контроля» и назначил штраф в 2 000 рублей. Россельхознадзор напомнил о недопустимости срыва проверок.