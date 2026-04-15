Рязанских дачников предупредили об опасном вредителе берез
Рязанских дачников предупредили об опасном вредителе берез. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
Отмечается, что бронзовая березовая златка — опасный карантинный вредитель, включенный в перечень ЕАЭС. Ее естественный ареал — США и Канада.
Занос возможен с посадочным материалом, древесиной или упаковкой из березы. Вредитель поражает различные виды берез: листва желтеет, ветви усыхают, на коре появляются вздутия и пятна. При обнаружении златки зараженные деревья вырубают и уничтожают.
Собственники и пользователи участков обязаны регулярно обследовать насаждения и при выявлении вредителя немедленно сообщать в Россельхознадзор.
Фото: Россельхознадзор по Рязанской области.