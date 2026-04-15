Рязанских дачников предупредили об опасном вредителе берез

Рязанских дачников предупредили об опасном вредителе берез. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Отмечается, что бронзовая березовая златка — опасный карантинный вредитель, включенный в перечень ЕАЭС. Ее естественный ареал — США и Канада.

Занос возможен с посадочным материалом, древесиной или упаковкой из березы. Вредитель поражает различные виды берез: листва желтеет, ветви усыхают, на коре появляются вздутия и пятна. При обнаружении златки зараженные деревья вырубают и уничтожают.

Собственники и пользователи участков обязаны регулярно обследовать насаждения и при выявлении вредителя немедленно сообщать в Россельхознадзор.

Фото: Россельхознадзор по Рязанской области.