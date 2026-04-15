Рязанцы заметили провалившийся асфальт и открытый люк на проезжей части

«Возле остановки общественного транспорта „Улица Ленинского Комсомола“ люк сдвинут полностью, огромная яма. Далее на перекрестке Ленинского Комсомола и 9-й Линии провалился асфальт», — рассказала рязанка. В администрации города на жалобу ответили. В мэрии заявили, что информацию отправили специалистам для принятия оперативных мер. Ранее местные жители уже обращали внимание на состояние дорог в Горроще. Жители жаловались на провал в асфальте на пересечении улиц Ленинского Комсомола и 2-й Линии.