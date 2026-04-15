Рязанцы пожаловались, что не могут перейти один из перекрестков в дождь

Как рассказали в жалобе в соцсетях, на перекрестке глубина ям — больше 10 сантиметров. Пользователь спросил, когда в Рязани появятся ливневки. На это в горадминистрации ответили, что на этом участке вовсе нет сетей ливневой канализации. «Сток воды осуществляется по естественному рельефу местности. Проложить ливневую канализацию возможно только при капитальном ремонте улицы. К сожалению, пока такие работы не планируем», — написали в мэрии.