Рязанцу выплатят компенсацию за 12-часовые пытки, его подозревали в краже гусей

В январе 2020 года в Касимове трое оперуполномоченных уголовного розыска пытали мужчину из-за подозрения в краже десяти гусей. По гражданскому иску о компенсации морального вреда Касимовский районный суд в марте 2025 года взыскал с МВД России 150 тысяч рублей. Рязанский областной суд в марте 2026 года изменил это решение и увеличил компенсацию до 350 тысяч рублей. Также с ответчика взысканы 25 тысяч рублей на оплату услуг представителя потерпевшего.

В январе 2020 года в Касимове трое оперуполномоченных уголовного розыска пытали мужчину из-за подозрения в краже десяти гусей. Информация об этом содержится в апелляционном определении Рязанского областного суда по гражданскому иску о компенсации морального вреда.

24 января мужчину вызывали в отдел полиции для опроса по поводу кражи. Он отрицал причастность к правонарушению и был отпущен. 26 января оперативники прибыли к нему домой, вошли в квартиру без согласия жильцов. В помещении находились еще трое знакомых хозяина.

Полицейские потребовали, чтобы все присутствующие легли на пол, после чего вызвали сотрудников вневедомственной охраны для доставки свидетелей в служебное помещение. Свидетелей допросили и отпустили.

Пострадавшего от пыток рязанца заковали в наручники, вывели из квартиры, на голову накинули куртку, посадили в автомобиль и доставили сначала в участковый пункт полиции, затем в отдел МВД в Касимове.

В кабинете уголовного розыска мужчину удерживали в наручниках. Один из оперативников нанес ему не менее трех ударов руками и ногами по туловищу, другой применил электрошокер.

Затем потерпевшего перевели в другой кабинет, где его удерживали лицом вниз, зафиксировав руки металлическим стулом. В этом положении мужчине нанесли множественные удары электрошокером. Согласно материалам дела, насилие продолжалось более 12 часов — до утра 27 января.

Судебно-медицинская экспертиза от 27 марта 2020 года установила, что телесные повреждения у потерпевшего могли образоваться в ночь на 27 января от ударов руками, ногами и воздействия электрическим током. Повреждения квалифицированы как легкий вред здоровью и повреждения, не причинившие вреда здоровью.

В июле 2024 года Касимовский районный суд признал троих оперуполномоченных виновными по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств). Одному из осужденных назначено 4 года лишения свободы условно, двум другим — по 3 года 10 месяцев условно.

Всем троим запрещено занимать должности в правоохранительных органах в течение 3 лет. Приговор вступил в законную силу 25 июля 2024 года.

Причастность потерпевшего к краже десяти гусей в ходе расследования подтверждена не была.