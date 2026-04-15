Рязанцев пригласили на сеансы оздоровительного катания на коньках

В выходные, 18 и 19 апреля, в ДС «Олимпийский» пройдут сеансы оздоровительного катания. Они проводятся по расписанию, сеанс длится 45 минут. Доступна аренда коньков для детей и взрослых. Расписание на выходные: 18 апреля (суббота), начало в 20:15; 19 апреля (воскресенье), начало в 20:00. Приобрести билеты можно в день катания в кассе ледового дворца, а также заранее по ссылке. Возрастное ограничение 0+.