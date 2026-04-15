Рязанцам назвали вакансии с зарплатой от 105 тысяч рублей

В Рязани работодатели в апреле предлагают соискателям зарплаты от 100 до 125 тысяч рублей. Об этом сообщает сервис SuperJob по итогам анализа вакансий в крупных городах России. Самое высокооплачиваемое предложение в городе — менеджер по продажам с доходом от 105 тысяч рублей и ДМС. На втором месте — вакансия главного зоотехника с зарплатой от 100 тысяч рублей.

Третью позицию занимает помощник машиниста тепловоза, которому готовы платить около 100 тысяч рублей с расширенным соцпакетом, включая ДМС, компенсации на спорт, санаторное лечение и корпоративную ипотеку.

Также в списке — заведующий кулинарным производством с зарплатой от 96 тысяч рублей и директор магазина с доходом до 125 тысяч рублей.