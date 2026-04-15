Сапожковский районный суд вынес приговор жителю Рязани, признанному виновным в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Мужчина приобрел средства поражения для личного пользования. Суд назначил наказание: 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штраф в размере 115 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

Рязанца приговорили к 5 годам условно и штрафу 115 000 рублей за незаконный оборот оружия и взрывчатки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.

