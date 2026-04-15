Росстат: за 10 лет психические расстройства у российских подростков стали выявлять на 53% чаще

В региональных Минздравах тенденцию подтвердили: в Чувашии за год рост составил треть, в Пермском крае — 7%. Чаще всего у подростков находят неврозы, тревогу и депрессию, реже — психозы и слабоумие. Эксперты связывают динамику с улучшением диагностики, снижением стигматизации, буллингом и большей настороженностью общества. При этом в России остро не хватает детских психиатров.

С 2015 по 2024 год число диагнозов психических расстройств у подростков 15-17 лет выросло на 53% — с 18,5 до 28,3 тысячи. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на данные Росстатата.

Ранее в Госдуме предложили ввести психиатрический осмотр для школьников.