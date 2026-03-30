В Госдуме предложили ввести психиатрический осмотр для школьников

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил добавить к ежегодной диспансеризации школьников, начиная с 12 лет, обязательный осмотр у врача-психиатра. Об этом сообщаеь РИА Новости.

Свищев считает, что такой осмотр поможет улучшить психическое здоровье подростков и выявить возможные проблемы на ранней стадии. По его мнению, это важный шаг для поддержки здоровья детей, так как психическое благополучие влияет на их учебу и социализацию.

Депутат отметил, что осмотр должен быть конфиденциальным и направленным на оценку рисков. Он также попросил министерство рассмотреть предложение и оценить, как его можно реализовать на практике.