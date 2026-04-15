Россиян предупредили о штрафах за выброшенные из машины окурки

Россиян предупредили о штрафах за выброшенные из машины окурки. Об этом сообщает ТАСС.

Член Общественной палаты Машаров заявил, что за выброшенный из окна машины окурок грозит штраф до 50 тыс. рублей.

По его словам, свидетели такой ситуации могут подать заявление на нарушителя в полиции или ГАИ, либо через «Госуслуги».

Отмечается, что съемка водителя, выбрасывающего мусор из авто, не является нарушением его прав.