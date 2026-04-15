Россиян предупредили о новой схеме мошенников в преддверии 9 Мая. Об этом 15 апреля сообщило ТАСС со ссылкой на МВД.

Отмечается, что злоумышленники представляются сотрудниками органов местного самоуправления и заявляют о якобы предстоящей выдаче медалей.

Для убедительности аферисты называют место, где можно получить награды. Однако таким образом мошенники выманивают у пенсионеров персональные данные и используют их для получения доступа к «Госуслугам».