Российские войска освободили Волчанские Хутора в Харьковской области

Помимо этого, ВС РФ поразили в течение суток объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили около 1 145 военных за сутки. Средства ПВО РФ сбили за сутки 12 управляемых авиабомб и 225 беспилотников ВСУ самолетного типа.