Россельхознадзор нашел нарушения в твороге, айране и глазированном сырке рязанских производителей
С начала года Россельхознадзор проверил 11 проб сырого молока и 36 образцов готовой молочной продукции в Рязанской области. Лабораторные исследования выявили микробиологические загрязнения в трех образцах — твороге, айране и творожном глазированном сырке. По итогам внеплановых проверок виновных привлекли к ответственности, а из оборота изъяли около 100 кг небезопасной продукции. Мониторинг продолжится.
Россельхознадзор нашел нарушения в твороге, айране и глазированном сырке рязанских производителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
С начала года Россельхознадзор проверил 11 проб сырого молока и 36 образцов готовой молочной продукции в Рязанской области. Лабораторные исследования выявили микробиологические загрязнения в трех образцах — твороге, айране и творожном глазированном сырке. По итогам внеплановых проверок виновных привлекли к ответственности, а из оборота изъяли около 100 кг небезопасной продукции. Мониторинг продолжится.
Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской области.