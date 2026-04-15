Россельхознадзор нашел нарушения в твороге, айране и глазированном сырке рязанских производителей

С начала года Россельхознадзор проверил 11 проб сырого молока и 36 образцов готовой молочной продукции в Рязанской области. Лабораторные исследования выявили микробиологические загрязнения в трех образцах — твороге, айране и творожном глазированном сырке. По итогам внеплановых проверок виновных привлекли к ответственности, а из оборота изъяли около 100 кг небезопасной продукции. Мониторинг продолжится.