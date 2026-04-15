Расчетный курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с января
Со ссылкой на данные торгов отмечается, что в среду, 15 апреля, к 10.11 курс доллара снизился на 29 копеек относительно предыдущего закрытия — до 74,93 рубля.
Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 75 рублей. Это произошло впервые с 30 января,
