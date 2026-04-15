Переплату за отопление на 35 тысяч выявили в многоквартирном доме в Рязани

В Рязани жителям дома № 52 корпус 1 по Касимовскому шоссе сделают перерасчет платы за отопление. Поводом стало обращение одного из жильцов, который усомнился в корректности начислений. В результате в апреле 2026 года по всему дому произведут перерасчет на общую сумму 35 466,55 рубля.

В ходе проверки специалисты выявили нарушение в единицах измерения потребленного объема тепловой энергии за ноябрь 2025 года.

