Павел Малков сообщил об открытии обновленного зала спортивной гимнастики в рязанской СШОР «Юность»
Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков принял участие в торжественной церемонии открытия обновленного зала спортивной гимнастики в рязанской СШОР «Юность». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Почетным гостем мероприятия стал президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта, вице-президент Федерации гимнастики России Никита Нагорный, который находится в регионе с рабочим визитом.

Участниками церемонии также стали министр физической культуры и спорта Рязанской области Владимир Антманис, глава администрации Рязани Борис Ясинский, президент РФСОО «Федерация фиджитал спорта Рязанской области» Кайрат Биданов, тренеры и юные спортсмены.

СШОР «Юность» ведет свою деятельность с 1976 года, среди воспитанников школы — Заслуженные мастера спорта России, призеры Олимпийских игр и Сурдлимпийских игр, международных и всероссийских соревнований. В спорткомплексе оборудованы тренажерный зал, легкоатлетический манеж, а также зал спортивной гимнастики, где недавно завершился ремонт. В нем заменили системы отопления и освещения, напольное покрытие, установлена современная акробатическая дорожка.

Павел Малков, приветствуя собравшихся, поблагодарил Федерацию России по спортивной гимнастике за внимание к региону.

«Мы продолжаем развивать спортивную инфраструктуру в Рязанской области. Будем использовать все возможности, чтобы и дальше вести эту работу. В обновленном зале гимнастики в спортшколе „Юность“ будут заниматься около 700 детей. Рассчитываю, что здесь появятся новые звезды, новые чемпионы. Важно, чтобы как можно большее количество людей в Рязанском регионе имело возможность заниматься спортом в современных условиях», — сказал Павел Малков.

Президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта, вице-президент Федерации гимнастики России, олимпийский чемпион Никита Нагорный выразил благодарность правительству области за содействие в обновлении спортивной инфраструктуры.

«Теперь ребята будут продолжать тренироваться в еще лучших условиях. Большое спасибо всем, кто сегодня поддерживает развитие спортивной гимнастики. Важно, чтобы в Рязанской области спортивная гимнастика стала в дальнейшем базовым видом спорта», — отметил Никита Нагорный.

Он сообщил, что прорабатывается вопрос о создании в Рязани большого современного зала для занятий.

В рамках церемонии открытия зала спортивной гимнастики состоялись показательные выступления воспитанников спортшколы олимпийского резерва «Юность», а также состоялась автограф-сессия олимпийского чемпиона Никиты Нагорного.