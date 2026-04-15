Общественники предложили заблокировать сайты и сообщества, где продают вейпы подросткам. Об этом сообщило издание РИА Новости.

Председатель движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская обратилась к главам Роскомнадзора, Роспотребнадзора и МВД с просьбой заблокировать интернет-ресурсы, торгующие вейпами и никотиносодержащей продукцией дистанционно. В ходе мониторинга общественники выявили около 200 закрытых и открытых сообществ, которые продают такие товары с доставкой, не проверяя возраст покупателей.

По словам Лещинской, это не разрозненные нарушения, а целая подпольная система, обеспечивающая подросткам беспрепятственный доступ к вейпам. Она призвала немедленно заблокировать все выявленные ресурсы и искоренить практику нелегальной онлайн-торговли, тем более что с 1 апреля заработал механизм досудебной блокировки.

