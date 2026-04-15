На Wildberries появился онлайн-сервис автокредитования

Компания Wildberries совместно с Russ (РВБ) запустила новый сервис, который позволяет покупать автомобили в кредит прямо на сайте Wildberries. Теперь пользователи могут не только выбирать машину онлайн, но и оформлять автокредит без необходимости посещать банк.

Как пишет ТАСС, чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти в раздел «Автомобили» на сайте Wildberries. Там можно выбрать автомобиль, нажать на кнопку «автокредит» и заполнить заявку на кредит. Ответ от банка приходит всего за несколько минут. После одобрения заявки покупатель отправляет фотографии паспорта и подписывает договор с помощью электронной подписи.

Отмечается, что все условия кредита прозрачны: пользователи видят полную стоимость автомобиля и процентную ставку без скрытых платежей. Доступны как обычные автокредиты, так и специальные предложения от автопроизводителей с пониженными ставками.

В настоящее время сервис работает в тестовом режиме на сайте, а позже появится и в мобильном приложении.