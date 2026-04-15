Мошенники в Telegram начали обманывать россиян, выдавая себя за соседей

Мошенники в Telegram начали использовать новую схему обмана, представляясь соседями, чтобы выманить деньги у россиян. В компании F6 уточнили, что такая схема называется FakeTeam и активно применяется с конца марта 2026 года.

Мошенники создают чаты и приглашают людей, убеждая их пройти авторизацию через специального Telegram-бота. В «Газете. ру» привели пример ситуации: сотрудника издания добавили в чат, где администратор под видом «Мосводоканала» требовал подтвердить адрес для проверки счётчиков. Сообщение мошенников звучит угрожающе: без подтверждения экспертиза не пройдет, и начисления будут по повышенному тарифу.

В чате также находятся фальшивые соседи, которые поддерживают мошенников, отправляя свои коды и утверждая, что видели уведомления в подъезде. Если жертва сообщит свой код, мошенники могут запугать её и попытаться заставить перевести деньги на «безопасный счёт».