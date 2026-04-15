МЧС: Ока продолжает убывать в черте Рязани

За сутки уровень воды в Оке стал ниже на 14 см и составляет 474 сантиметра выше нулевой отметки. В районе села Старая Рязань уровень воды в реке Оке понизился на 10 сантиметров и составляет 557 сантиметров. В районе Касимова уровень воды в реке Оке наоборот повысился на 14 сантиметров и составляет 578 сантиметров. В реке Мокша в черте Кадома уровень воды понизился на 1 сантиметр и составляет 642 сантиметра выше нулевой отметки. В реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень повысился на 59 сантиметров и составляет 337 сантиметров. В районе села Троица уровень воды в реке Ранова понизился на 14 сантиметров и составляет 574 сантиметров выше нулевой отметки. У Скопина уровень воды в реке Верда понизился на 2 сантиметра и составляет 173 сантиметра.

