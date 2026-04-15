Малков: главные принципы работы органов местного самоуправления — слышать людей и любить родной край

Об этом губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков сказал об этом на торжественном мероприятии, приуроченном к профессиональному празднику работников органов местного самоуправления.

В мероприятии приняли участие первый зампред правительства Рязанской области Денис Боков, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, глава администрации Рязани Борис Ясинский, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Рязанской области» Евгений Сидоров, куратор социального проекта «СберПраво», Заслуженный юрист РФ Лиана Пепеляева, руководители областных министерств и ведомств, главы муниципальных образований.

Губернатор подчеркнул, что в системе местного самоуправления региона работают неравнодушные специалисты, благодаря ежедневному труду которых решаются проблемы граждан.

«Я вижу вашу самоотдачу, вижу то, как вы активно предлагаете и затем реализуете множество полезных инициатив. Поэтому есть и достойные результаты. Главные принципы в этой работе — слышать людей, работать по совести и, конечно, любить родной край. Мы видим, что города и поселки развиваются, становятся более благоустроенными, привлекательными для жизни, и в этом огромная заслуга органов местного самоуправления», — отметил он.

По словам Малкова, поддержка муниципалитетов является одним из приоритетов государственной политики. По федеральной программе комплексного развития сельских территорий в Рязанской области строятся социальные учреждения, жилье, модернизируются общественные пространства. Большую роль играет и региональная программа поддержки местных инициатив, которая реализуется при непосредственном участии населения. Павел Малков также поблагодарил глав муниципальных образований и сотрудников органов МСУ за системную работу по поддержке участников специальной военной операции и их семей.

Губернатор вручил лучшим сотрудникам органов местного самоуправления государственные и региональные награды. Благодарности Президента РФ удостоены начальник управления организационной работы министерства территориальной политики региона Ольга Черняк и консультант Тумского территориального управления администрации Клепиковского округа Владимир Деткин. Почетное звание «Почетный работник местного самоуправления Рязанской области» присвоено заместителю главы администрации Клепиковского округа по социальным вопросам Елене Понкратовой, заместителю начальника управления по развитию территорий администрации Касимовского округа Елене Ситниковой и начальнику организационного управления Рязанской городской Думы Алексею Пашеву.