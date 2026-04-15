Лавров заявил, что Россия готова к продолжению переговоров по Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к контактам с Вашингтоном и к продолжению переговоров по Украине. Его слова 15 апреля передало ТАСС. Также, как сказал министр, Россия заинтересована в возобновлении инвестиционного сотрудничества с США, когда кризис на Украине урегулируется.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к контактам с Вашингтоном и к продолжению переговоров по Украине. Его слова 15 апреля передало ТАСС.

Также, как сказал министр, Россия заинтересована в возобновлении инвестиционного сотрудничества с США, когда кризис на Украине урегулируется.